Den årlige fælles militærøvelse mellem USA og Sydkorea blev udskudt til april på grund af vinter-OL.

Seoul. Sydkorea og USA har søndag indledt den årlige, fælles militærøvelse.

Militærøvelsen afholdes normalt omkring marts, men blev i år udskudt på grund af vinter-OL i den sydkoreanske by Pyeongchang.

På grund af diplomatiske forhandlinger med Nordkorea var der snak om, at øvelsen i år ville se anderledes ud. Men øvelsen bliver lige så omfattende som tidligere år, har det lydt i en udtalelse fra forsvarsministrene for de to lande.

Øvelsen vil fortsætte i en måned, og den indebærer normalt både operationer til lands, vand og i luften.

En talsmand for Pentagon udtalte i marts, at øvelserne involverer omkring 23.700 amerikanske tropper og 300.000 sydkoreanske.

I forbindelse med offentliggørelsen af tidspunktet for årets øvelse lød det, at Nordkorea var blevet informeret om øvelsen. Samtidig blev landet oplyst om øvelsens "defensive karakter".

Nordkorea protesterer typisk mod øvelserne mellem USA og Sydkorea. Regimet kalder dem for forberedelser til en invasion. I forbindelse med nye forhandlinger har Nordkorea dog sagt, at det accepterer øvelserne.

Den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, er også gået med til at mødes med USA's præsident, Donald Trump.

Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, skal efter planen mødes med den nordkoreanske leder i april. Her skal de to blandt andet drøfte mødet mellem Kim Jong-un og Donald Trump.

/ritzau/Reuters