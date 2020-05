Computerhackere med en stat i ryggen forsøger at skaffe sig følsomme data om forskning i coronasygdom.

Hackere forsøger at trænge ind i computernetværk for hospitaler og videnskabelige institutioner, der deltager i arbejdet med at stoppe coronasmitte.

Der er tale om hackere med en stat i ryggen.

Det siger det britiske og det amerikanske agentur for cybersikkerhed.

De siger, at hackerne "aktivt retter sig mod organisationer, der deltager i både nationalt og internationalt arbejde med Covid 19".

Covid-19 er den sygdom, som coronavirus udløser.

Angrebene på hospitalerne og forskergruppers netværk udføres formentlig af hackerne for at "få fat i efterretninger om national og international sundhedspolitik og for at skaffe sig følsomme data om forskningen i Covid-19", hedder det.

/ritzau/Reuters