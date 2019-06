Forholdet mellem den amerikanske og den russiske flåde er i øjeblikket iskoldt efter en nær-ulykke mellem to af landenes krigsskibe.

Der var tale om blot 15-50 meter, før en russisk destroyer og et amerikansk krigsskib fredag var sejlet ind i hinanden i det Filippinske Hav i Stillehavet.

Både USA og Rusland hævder, at den anden part har skylden, og at de var tvunget til at foretage en undvige-manøvre for at undgå en kollision.

I en video, der kan ses i playeren øverst oppe, og som er filmet fra det amerikanske krigsskib, kan man se, at skibene kom så tæt på hinanden, at man ligefrem kan se de russiske sømænd solbade på dækket.

A surveillance photo shows the Russian naval destroyer Udaloy making what the U.S. Navy describes as an unsafe maneuver against the Ticonderoga-class guided-missile cruiser USS Chancellorsville in the Philippine Sea June 7, 2019.

En talsperson fra den amerikanske flåde bekræfter hændelsen over for CNN og anklager samtidig den russiske flåde for at sætte den amerikanske besætnings liv på spil.

»En russisk destroyer foretog en farlig manøvre mod USS Chancellorsville, og kom så tæt som 50-100 fod (15-31 meter, red.), hvilket medførte, at besætningen og skibet var i fare. Den farlige manøvre tvang endvidere Chencellorsville til at tænde alle motorer i fuldt bak for at undgå en kollision,« siger talsmanden ved navn Clayton Doss.

Ifølge Ruslands flåde var det det amerikanske skib, der var skyld i hændelsen. Til russiske medier lyder det, at de to skibe sejlede parallelt med hinanden, men at det amerikanske krigsskib pludselig krydsede ind foran, hvorefter den russiske destroyer måtte foretage en undvige-manøvre.

Det er anden gang på en uge, at amerikanske og russiske styrker har været involveret i militære stridigheder.

A screen grab from video shows the Russian naval destroyer Udaloy making what the U.S. Navy describes as an unsafe maneuver against the Ticonderoga-class guided-missile cruiser USS Chancellorsville in the Philippine Sea June 7, 2019.

Så sent som onsdag påstod USA, at de af sikkerhedsmæssige årsager var blevet nødt til at stoppe en militærflyvning over Middelhavet, fordi et bevæbnet russisk fly fløj for tæt på dem.

Ifølge USA's styrker fløj det russiske fly direkte ind under det amerikanske med en afstand på knap 45 meter. Det afviste det russiske Forsvarsministerie dog efterfølgende:

»Alle russiske flyvninger foregik i overensstemmelse med lovgivningen i internationale luftrum,« lød det fra ministeriets talsmand.

USA og Ruslands nær-ulykke med krigsskibene i Stillehavet fredag har fået russiske medier til at spekulere i, om den var iscenesat af USA, da den falder sammen med et besøg fra Kinas præsident, Xi Jinping, som i øjeblikket besøger Rusland.

In this image released by the US Navy on June 7, 2019, the Russian anti-submarine ship Admiral Vinogradov (572) sails close to the USS Chancellorsville. Russia and the US on June 7 accused each other of dangerous maneuvers after their naval ships came close to collision in the East China Sea.

»Det er ikke tilfældigt, at disse hændelser er sket under Ruslands besøg af Kinas leder,« siger den russiske major Vladimir Bogatyrev til russiske medier - ifølge The New York Times - og fortsætter:

»USA har bevidst provokeret hændelsen i forsøget på at vise os den amerikanske flådes styrke og dens lovløse opførsel i internationale farvande.«

Mens forholdet mellem USA og Kina er særdeles anspændt, da landene er i en decideret handelskrig med hinanden, så er forholdet mellem Kina og Rusland mere varmt.

Både den russiske præsident Vladimir Putin og Xi Jinping har under deres møder i de seneste dage således erklæret, at deres lande er tættere på hinanden end nogensinde før.