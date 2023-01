Lyt til artiklen

Norge følger tyskerne trop og har besluttet, at man vil sende kampvogne til Ukraine.

Det bekræfter forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til NRK.

Norge støtter donationerne. Og det vil vi være med til, siger Gram.

Det fremgår umiddelbart ikke, hvilken type kampvogne der er tale om.

USAs præsident, Joe Biden har også meddelt, at man fra USAs side vil sende kampvogne.

En Bloomberg-journalist på Twitter ifølge Reuters, at der er tale om 31 M1-Abrams-kampvogne. Værdien skal være 400 millioner dollar.

Joe Biden gav efter nyheden, sig til at opremse de lande, som har sendt militærstøtte til Ukraine, herunder lød der også en tak til Danmark for deres bidrag.

Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj har takket Joe Biden for sin støtte.

Tyskland meddelte tidligere onsdag, at man vil give grønt lys for, at tyskproducerede Leopard 2-kampvogne kan sendes til Ukraine.

Samtidig leverer Storbritannien også Challenger kampvogne.

I Danmark har regeringen afvist at sende nogle af de kampvogne, som det danske forsvar råder over, til Ukraine.

»Jeg synes, det vil være klogt med kampvogne fra andre lande, som har mulighed for det,« har forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) sagt fredag ifølge Jyllands-Posten.

»Vi skal altså også lige holde øje med vores egen kampkraft.«