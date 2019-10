Efter at forhandlinger mellem USA og Nordkorea har stået stille siden februar, er nye samtaler nu på vej.

USA og Nordkorea vil i løbet af den næste uges tid mødes til forhandlinger.

Det oplyser en talsmand for det amerikanske udenrigsministerium.

- Jeg kan bekræfte, at embedsmænd fra USA og Nordkorea har planlagt at mødes inden for den næste uges tid. Jeg kan ikke give yderligere detaljer om mødet, siger talsmanden, Morgan Ortagus.

Tidligere tirsdag oplyste det statslige nordkoreanske nyhedsbureau, KCNA, at parterne vil mødes lørdag den 5. oktober.

Det forventes, at en nedrustning af Nordkoreas atomprogram ligesom tidligere vil være på dagsordenen. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Samtalerne mellem USA og Nordkorea har ligget stille, siden et topmøde i februar i den vietnamesiske by Hanoi endte uden resultater.

/ritzau/Reuters