For at begrænse udbruddet af coronavirus vil USA og Mexico begrænse trafikken over deres fælles grænse.

USA og Mexico er fredag blevet enige om at begrænse al "ikke-nødvendig" rejse mellem de to lande.

Det oplyser USA's udenrigsminister, Mike Pompeo.

Det sker i et forsøg på at begrænse spredningen af coronavirus.

Samme aftale er tidligere indgået mellem USA og Canada.

Begge aftaler træder i kraft natten til lørdag og varer foreløbigt i en måned - frem til den 20. april. Det oplyser Chad Wolf, der er fungerende chef for Homeland Security, der varetager USA's nationale sikkerhed.

Han tilføjer i øvrigt, at aftalerne hverken påvirker handlen mellem USA og Mexico eller mellem USA og Canada.

/ritzau/Reuters