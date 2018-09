Efter nye toldsatser er trådt i kraft, ventes Kina mandag at udgive en hvidbog om dets handelsstrid med USA.

Beijing. USA og Kina, verdens to største økonomier, har tidligt mandag morgen dansk tid indført nye toldsatser på hinandens varer.

Toldsatserne var varslet, men er først nu trådt i kraft. Og dermed fortsætter den bitre handelsstrid mellem de to lande.

USA varslede for knap en uge siden, at man ville indføre ti procents told på kinesiske varer for 200 milliarder dollar. Kina svarede straks igen ved at varsle told på amerikanske varer for en værdi af 60 milliarder dollar.

I forvejen har USA lagt ekstra told på kinesiske varer for 50 milliarder dollar. Sammenlagt er det dermed varer for 250 milliarder dollar, der er ramt. Det er tæt på halvdelen af alle de varer, som Kina sælger til USA.

Kina ventes mandag morgen dansk tid at fremlægge en hvidbog om den igangværende handelsstrid med USA. Det skriver det kinesiske nyhedsbureau Xinhua.

Handelssamtalerne mellem de to lande er gået i stå, og en amerikansk embedsmand sagde fredag, at der ikke er aftalt en dato for det næste møde.

/ritzau/Reuters