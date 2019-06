Vi er tilbage på sporet, siger præsident Trump efter møde med Kinas Præsident under topmøde i Japan.

USA og Kina blev lørdag enige om at genstarte forhandlinger om handel, og amerikanerne vil ikke indføre nye toldsatser på kinesisk eksport.

Det oplyser den amerikanske præsident, Donald Trump, lørdag i forbindelse med G20-topmødet, der afholdes i Osaka, Japan.

Det skriver nyhedsbureauerne AFP og AP.

På et pressemøde fortæller Trump, at USA ikke indfører nye toldsatser mod kinesiske varer "i hvert fald ikke, som det er nu", lød det fra præsidenten.

Udtalelsen kom, efter at Trump mødtes med den kinesiske præsident, Xi Jinping, sideløbende med topmødet.

Mødet mellem de to ledere var "fremragende og så godt, som det kunne være", tilføjede Trump umiddelbart efter mødet.

- Vi er tilbage på sporet, og vi vil se, hvad der sker, sagde den amerikanske præsident.

Under topmødet har Trump også sagt, at USA er åben for en potentiel "historisk" handelsaftale med Kina.

G20-topmødet finder sted to gange årligt, og her mødes repræsentanter for verdens vigtigste industrilande.

Ifølge Xi Jinping var det nødvendigt at få talt om konfrontationen mellem de to magter, sagde han efter mødet.

- Over de seneste mange år er der sket meget i forholdet mellem USA og Kina. Men én ting er sikkert: Kina og USA nyder begge godt af et samarbejde og taber begge i en konfrontation, lød det.

Udviklingen giver ifølge Reuters en åbning for, at verdens to største økonomier kan løse den handelskonflikt, der har stået på i næsten et år.

I den periode har de store nationer kastet millionstore toldsatser efter hinandens eksportvarer og forstyrret det globale handelsrum.

Inden mødet truede den amerikanske præsident med at forlænge eksisterende toldsatser, så de omfattede al import fra Kina til USA, såfremt mødet ikke kastede noget konstruktivt af sig.

Handelsstriden har allerede kostet virksomheder i begge lande flere milliarder kroner og har rokket ved det globale handelsmarked.

/ritzau/