Donald Trump og Japans regeringsleder, Shinzo Abe, aftaler at mødes, inden eventuelt topmøde i Singapore.

Washington. USA's præsident, Donald Trump, og Japans premierminister, Shinzo Abe, har mandag i en telefonsamtale drøftet Nordkorea. Her blev de enige om at mødes forud for et forventet topmøde mellem USA og Nordkorea.

Det oplyser Det Hvide Hus ifølge Reuters.

I samtalen bekræftede de to ledere, ifølge en erklæring fra præsidentboligen, at det er helt afgørende, at Nordkorea "fuldstændigt og permanent" skiller sig af med sine atomvåben.

Det samme gælder for landets kemiske og biologiske våben samt ballistiske missiler.

Shinzo Abe og Donald Trump er også enige om at samarbejde i håb om et "meningsfuldt" topmøde mellem Trump og Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

Torsdag i sidste uge aflyste Trump ellers mødet med Kim, der var planlagt til den 12. juni i Singapore. Men siden har han ændret holdning og oplyst, at amerikanske og nordkoreanske embedsfolk bag kulisserne forsøger at nå til enighed om et møde.

Søndag oplyste udenrigsministeriet i Washington, at parterne havde holdt et møde i Panmunjom, der er en landsby i grænseområdet mellem Nord- og Sydkorea.

Desuden har USA og Nordkorea sendt embedsmænd til Singapore for at få styr på de praktiske detaljer i forbindelse med topmødet.

Den nordkoreanske delegation ledes af Kim Chang-son, der er en af Kim Jong-uns nærmeste rådgivere, mens Joe Hagin, vicestabschef i Det Hvide Hus, står i spidsen for den amerikanske delegation, oplyser den japanske tv-station NHK tirsdag.

Hvornår Trump og Abe planlægger at mødes ansigt til ansigt, fremgår ikke af meddelelsen fra Det Hvide Hus. Men en mulighed er den 8. og 9. juni i Canada, hvor verdens største industrilande mødes i regi af G7.

Japanske medier nævner også muligheden for, at Shinzo Abe rejser til Washington inden G7-mødet.

/ritzau/