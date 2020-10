Pompeo: Vi må samarbejde "for at konfrontere den trussel, som Kina udgør mod frihed og demokrati".

USA og Indien står sammen mod Kinas "aggression", siger den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, som tirsdag holdt pressemøde i New Delhi om et styrket forsvarssamarbejde mellem de to store lande.

Pompeo og den amerikanske forsvarsminister, Mark Esper, siger, at det militære samarbejde med Indien "forbliver en central søjle" i de to landes relation.

Pompeo sagde, at USA og Indien må samarbejde "for at konfrontere den trussel, som Kina udgør mod frihed og demokrati". Han siger, at det kinesiske kommunistparti er imod demokrati, mod retssamfund, mod transparens og mod fri og åben handel i regionen.

- Der foregår store begivenheder, mens vore to demokratier slår sig sammen om at beskytte vore befolkninger og den frie verden, siger Pompeo, som tirsdag havde møder med Indiens udenrigsminister, Subrahmanyam Jaishankar, og landets forsvarsminister, Rajnath Singh.

I år er spændinger eskaleret ved Kinas og Indiens grænse. 20 indiske soldater blev dræbt i juni ved væbnede sammenstød mellem kinesisk og indisk militær.

Kinas militær siger, at de indiske soldater krydsede grænsen og gik ind i Kina nær søen Pangong Tso i 4200 meters højde i Himalaya.

Det er sket i forbindelse med Kinas omfattende "Belt and Road-initiativ" - "den nye silkevej". Dette er en langsigtet plan om blandt andet at genoprette handelsvejen mellem Kina og Europa via kæmpemæssige investeringer i jernbaner, havne, veje og anden infrastruktur.

Både Indien og USA deltager i den omfattende flådemanøvre i Det Indiske Ocean i næste måned, Manøvren omfatter alle medlemslande i en ny formel alliance - et asiatisk Nato - bestående af USA, Indien, Japan og Australien.

Pompeo harcelerede ved et nyligt møde i Tokyo mod Kinas forsøg på at dække over coronapandemien, hvilket har understreget behovet for at samarbejde mod det kinesiske kommunistpartis "udnyttelse, korruption og tvang".

Nye aftaler mellem USA og Indien omfatter deling af avanceret satellit-og sensorteknologi og mere avanceret teknologi til indiske missiler. Indien har afvist amerikanernes forsøg på at få landet til at købe USA's F-18 kampfly fremfor at købe russiske krigsfly. Men Indien kæmper for selv at få udviklet en omfattende våben- og fly produktion og ønsker først og fremmest investeringer.

Pompeos rundrejse i området omfatter også Sri Lanka, Maldiverne og Indonesien. Rejsen er en understregning af Trump-administrationens udmeldinger om en hårdere kurs mod det kommunistiske styre i Beijing.

I Sri Lanka vil Pompeo forsøge at overtale de politiske ledere til at undgå økonomiske afhængighed af Kina og dets "silkevejsprojekt", som politiske ledere i EU anser for at være en mulig "gældsfælde".

Under Pompeos besøg i Indonesien vil der være mest fokus på spændingerne i Det Sydkinesiske Hav, hvor indoneserne gør krav på områder, som kineserne hævder er deres.

