En måned før at der afholdes præsidentvalg i krigsramte Syrien, har nogle lande allerede afvist resultatet.

En række medlemmer af FN's Sikkerhedsråd - anført af USA, Storbritannien og Frankrig - har på forhånd afvist udfaldet af det kommende præsidentvalg i Syrien.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Valget skal afholdes den 26. maj. Det sker midt i en borgerkrig, der indtil videre har varet i ti år, og som har berørt millioner af menneskers liv.

Den kommende vinder er med overvældende sandsynlighed den nuværende præsident, Bashar al-Assad.

USA vil dog ikke godkende valget, som ifølge den amerikanske FN-ambassadør, Linda Thomas-Greenfield, er et "svindelnummer".

Hun siger, at Bashar al-Assads styre må gøre det muligt for syrere, der er flygtet, er internt fordrevne, eller som lever i eksil, at deltage i valget.

- Indtil da vil vi ikke lade os narre, siger hun.

Selv om Bashar al-Assad reelt har magten i store dele af Syrien, er flere områder fortsat uden for regeringens kontrol.

Det gælder den nordøstlige provins Idlib med 2,9 millioner indbyggere, hvor forskellige oprørsgrupper holder stand, heriblandt radikale islamistiske militser. Her vil der ikke kunne stemmes 26. maj.

Det gælder også for de syriske statsborgere, der bor i de nordlige grænseområder, som kontrolleres af kurderne. Her vil man heller ikke kunne stemme.

Ifølge Frankrigs FN-ambassadør, Nicolas Riviere, vil "Syrien blive fastholdt under regimets kontrol, uden at internationale aktører kan føre opsyn med det", så længe man ikke inkluderer syrere, der ikke befinder sig i landet, i valghandlingen.

Samme toner lyder fra Sonia Farrey, der er britisk diplomat.

Hun siger, at et valg under den nuværende situation i Syrien er en tilsidesættelse af det syriske folks ønsker.

- Valg, der finder sted, uden at der er sikre og neutrale omgivelser, og i et klima, hvor der fortsat er frygt, når millioner af syrere er afhængige af humanitær hjælp (...) er ikke politisk berettiget, siger hun.

Syriens blodige krise begyndte i marts 2021, da der udbrød demonstrationer med krav om demokrati. Det var, samtidig med at det såkaldte arabiske forår fejede hen over den arabiske verden med krav om frihed og demokrati.

I Syrien svarede Bashar al-Assads styre igen med hård hånd, og det udviklede sig på kort tid til en borgerkrig.

I de senere år har Assad-styret været afhængige af den militære hjælp fra Rusland og dets flyvevåben.

Efter udmeldingen onsdag kalder Ruslands FN-ambassadør, Vassily Nebenzia, landenes beslutning om at afvise valgresultatet på forhånd for "uacceptabel".

FN's Sikkerhedsråd har fem permanente medlemmer - USA, Rusland, Kina, Storbritannien og Frankrig. De ti øvrige medlemmer vælges for en periode på to år.

