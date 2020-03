Selv om Canada og USA midlertidigt stopper en masse trafik over grænsen, ventes varetransport at fortsætte.

Grænsen mellem USA og Canada lukker for unødvendig trafik. Det skriver den amerikanske præsident, Donald Trump, på Twitter onsdag.

- Vi er enige om midlertidigt at lukke vores nordlige grænse, skriver præsidenten.

Handlen mellem de to lande er ikke påvirket, understreger Trump. Han tilføjer, at der vil komme flere oplysninger senere om, hvad lukningen af grænsen betyder.

En canadisk kilde sagde kort forinden, at de to lande arbejdede på en aftale om grænselukningen. Ifølge den foreslåede aftale vil transporten af varer fortsætte.

Handlen mellem Canada og USA er blandt de største målt i værdi.

De to nordamerikanske nabolandes økonomier hænger tæt sammen. Et totalt stop for transport over grænsen vil skabe store udfordringer for blandt andet bilproduktionen og ikke mindst for transport af fødevarer og medicin, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Lukningen af den flere tusinder kilometer lange grænse kommer, efter at Trump har indført et midlertidigt indrejseforbud.

Det gælder for de fleste rejsende fra Europa, Kina og andre dele af verden, hvor udbruddet af coronavirus raser.

Canada indførte mandag et midlertidigt indrejseforbud for statsborgere fra en land række lande, men har undtaget rejsende med amerikansk pas.

/ritzau/