Kina afviser, at coronavacciner udnyttes til at vinde indflydelse, men USA er ifølge avis i gang med modtræk.

USA arbejder sammen med sine allierede om covid-19-vacciner og ud fra en strategi, som skal begrænse Kinas indflydelse.

Det skriver avisen The Financial Times onsdag.

Kurt Campbell, som i Det Hvide Hus er koordinator for den amerikanske politik over for Indien og store dele af Asien og stillehavsområdet, leder det diplomatiske initiativ.

Campbell har holdt mange møder med ambassadører i Asien, skriver avisen.

I Beijing tager talsmænd for kommunistpartiet afstand fra tankegangen om, at kineserne skulle anvende vacciner til at vinde indflydelse.

- Det er snæversynet, siger talsmænd for det højtstående rådgivningsorgan Cppcc, som synes at afvise, at Kina overhovedet deltager i en rivalisering om global indflydelse i forbindelse med kampen mod covid-19.

Guo Weimin er talsmand for rådgivningsrådet Cppcc, der mest har ceremoniel betydning. Det er knyttet til Den Nationale Folkekongres, der efter planen indledes fredag.

Kongressen kaldes landets parlament, men er i praksis en forsamling, der er sammensat af kommunistpartiets ledelse, og som symbolsk gummistempler de kommunistiske lederes beslutninger.

- Når nogle mistænker Kina for at anvende covid-19 til at udvide sin geopolitiske indflydelse, er det ekstremt snæversynet, siger Guo Weimin forud for åbningen af Cppcc, som samles samtidig med Den Nationale Folkekongres.

- Kinas præsident, Xi Jinping, har lovet at gøre Kinas vacciner til et "globalt offentligt gode, siger han.

The Financial Times rapporterer, at USA arbejder sammen med en række af sine allierede i regionen, Japan, Indien og Australien, om uddeling af vacciner for at imødegå Kinas voksende globale indflydelse.

Kinas rival Indien bruger sin styrke som verdens største producent af forskellige vacciner til at forbedre regionale bånd under pandemien.

Kina har planer om at stille ti millioner doser covid-19-vaccine til rådighed for den globale vaccinealliance Covax, som Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har oprettet for at sikre vacciner også til fattigere lande.

Vacciner fra Kina er allerede i brug i adskillige lande, deriblandt Brasilien, Indonesien, Tyrkiet og De Forenede Arabiske Emirater.

/ritzau/Reuters