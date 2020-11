En blot to måneder gammel pige er afgået ved døden, efter hun sidste lørdag blev fundet bevidstløs i moderens hjem i San Angelo, Texas.

To betjente var i lejligheden for at undersøge en anmeldelse om en bevidstløs baby, og bragte øjeblikkeligt barnet til det lokale Shannon Medical Center i patruljevognen, mens den ene gav førstehjælp.

Her fandt man stikmærker i barnets hoved og ekstremiteter, og en urinprøve viste, at hun havde heroin i kroppen, oplyser politiet ifølge New York Post.

På grund af pigens alvorlige tilstand, valgte man at overflytte hende til en børneafdelingen på hospitalet i Fort Worth mere end 360 kilometer væk.

Her lå pigen, Brixlee Marie Lee, i respirator indtil den lille krop gav op i tirsdags, og hun afgik ved døden.

Siden er det kommet frem, at pigens mor, 21-årige Destiney Harbour, fødte pigen i august måned, men undlod at informere sygehus eller myndigheder.

I stedet holdt hun barnet hjemme, hvor hun passede det sammen med sin 37-årige mor Christin Chanelle Bradley og dennes 34-årige kæreste Dustin Wayne Smock.

Ifølge New York Post fandt politiet under en efterfølgende ransagning af hjemmet både heroin, methamfetamin, marijuana, piller og diverse narkoudstyr.

34-årige Dustin Wayne Smock er fortsat fængslet i sagen. (Politifoto) Vis mere 34-årige Dustin Wayne Smock er fortsat fængslet i sagen. (Politifoto)

De er alle tre anholdt og sigtet for at forvolde alvorlig skade på et barn, og kan ifølge New York Post risikere yderligere sigtelser efter barnets død.

Destiney Harbour er fængslet med en kaution på 100.000 dollars, og det samme er Smock med en kaution på 50.000 dollars. Christin Chanelle Bradley er løsladt efter at have betalt en ikke oplyst kaution.

Der er endnu ikke fundet en officiel dødsårsag.