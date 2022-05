Nordkorea og Kim Jong-un kan snart være klar til at udføre atomprøvesprængninger.

Det slår USA fast i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AFP.

Meldingen kommer fra en vicetalskvinde for udenrigsministeriet. Dette vil være den første prøvesprængning siden 2017.

»USA vurderer, at DPRK er ved at forberede sit Punggye-ri-teststed og kan være klar til at teste der allerede i denne måned,« sagde vicetalskvinde for udenrigsministeriet, Jalina Porter, med henvisning til Nordkorea ved dets officielle navn.

Under en militærparade i april sagde Kim Jong-un, at atomvåben kan tages i brug, hvis Nordkoreas interesser angribes.

Den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, ville også fremskynde udviklingen af landets atomarsenal.

Det rapporterer nordkoreanske statsmedier tirsdag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

»Vi vil fortsætte med at tage skridt mod at styrke og udvikle vores nukleare kapaciteter i det hurtigst mulige tempo,« sagde Kim Jong-un ifølge det statslige nyhedsbureau KCNA.