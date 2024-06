Amerikanske styrker har lørdag nedskudt droner og missiler. Ifølge USA var det selvforsvar mod houthierne.

Amerikanske styrker har lørdag nedskudt to ballistiske missiler, som houthibevægelsen i Yemen havde affyret over Det Røde Hav.

Missilerne havde ifølge USA kurs mod det amerikanske krigsskib "USS Gravely" i den sydlige del af Det Røde Hav.

Det skriver den amerikanske centralkommando, Centcom, i et opslag på det sociale medie X.

Her lyder det, at missilerne, der er beregnet til at angribe skibe, derfor "blev destrueret i selvforsvar".

Også lørdag nedskød amerikanske styrker en drone, der var blevet affyret over den sydlige del af Det Røde Hav.

Centcom observerede dertil endnu to affyrede droner, der dog styrtede ned i havet i samme område.

Der er ingen meldinger om skader eller personer, der er blevet såret som følge af hverken missilerne eller dronerne.

- Det blev fastslået, at dronerne og missilerne udgjorde en overhængende trussel mod USA, koalitionsstyrker og handelsfartøjer i regionen, lyder det fra Centcom om aktionen.

Lørdag sagde talsperson for houthibevægelsen Yahya Saree, at bevægelsen havde udført seks "operationer" rettet mod amerikanske fartøjer. Det gjaldt ifølge ham et hangarskib og et krigsskib.

Også tre andre skibe i Det Røde Hav og Det Indiske Ocean var mål for operationen, lød det.

Fredag truede bevægelsen med at optrappe deres angreb mod skibsfarten i Det Røde Hav.

Houthibevægelsen har gentagne gange siden november affyret droner og missiler mod Det Røde Hav, Bab al-Mandab-strædet og Adenbugten.

Det sker ifølge bevægelsen i protest mod Israels krig mod Hamas i Gazastriben.

Houthierne, som sidder på magten i det meste af Yemen, er allierede med Hamas.

Risikoen for angreb har fået mange rederier til at sende deres skibe syd om Afrika, så de ikke skal sejle via Suezkanalen og Det Røde Hav, når de skal fra Europa til Asien eller omvendt.

/ritzau/