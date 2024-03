USA har i samarbejde med Jordan nedkastet over 36.000 måltider til Gaza. Det er USA's anden nedkastning.

Amerikanske militærfly har tirsdag i samarbejde med Jordans luftstyrker nedkastet en ny leverance af nødhjælp til Gazastriben.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Der skulle være tale om en leverance på over 36.000 måltider til palæstinenserne, skriver den amerikanske centralkommando (Centcom) ifølge AFP.

USA begyndte nedkastningen af nødhjælp til Gazastriben lørdag. Her nedkastede man over 35.000 måltider.

Det skete, efter at den amerikansk præsident, Joe Biden, fredag udtalte, at den nødhjælp, der kom ind i Gaza, ikke var tilstrækkelig.

Ifølge FN's kontor for koordinering af humanitære anliggende, OCHA, er mindst en fjerdedel af befolkningen i Gazastriben tæt på at sulte.

Både Frankrig og Storbritannien har tidligere sendt nødhjælp til Gaza på samme måde.

Også den danske regering overvejer muligheden for at kaste nødhjælp ned til palæstinenserne.

Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) til Jyllands-Posten tirsdag.

- Det er en af de muligheder, vi overvejer. Men vi må også været realistiske og sige, at et air drop vel kun har en kapacitet som en halv lastbil, siger han til avisen.

I månedsvis har nødhjælpsorganisationer advaret om en i stigende grad desperat situation i det Hamas-kontrollerede område.

På det seneste har der været flere meldinger om, at palæstinensere i Gazastriben spiser dyrefoder for at overleve.

Ifølge læger i området dør børn på Gazastribens hospitaler på grund af sult.

Sidste uge kørte der dagligt mellem 30 til 120 lastvogne med nødhjælp til Gazastriben, siger talsperson for Pentagon Sabrina Singh ifølge AFP.

- Det er tydeligvis ikke nok til at brødføde hele befolkningen i Gaza, siger hun.

Hun tilføjer, at nedkastningerne kun er tilsigtet som et supplement til den nødhjælp, der allerede kommer til Gaza.

