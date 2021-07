Det amerikanske narkopoliti, DEA, gjorde sig noget af en opdagelse tirsdag.

De fandt over et kilo kokain presset sammen i en blok og pakket ind i kageemballage.

Det skriver CNN.

Efter oplysninger fra anonyme kilder stoppede agenter et køretøj tirsdag langs I-295.

Foto: Maine Drug Enforcement Agency / AP Vis mere Foto: Maine Drug Enforcement Agency / AP

Her fandt de frem til kokainen og 12.000 kroner i kontanter i bagagerummet, som menes at være tjent ved at sælge kokainen.

Kaffe var blevet spredt ud over kokainen i kageemballagen for at dæmpe lugten.

Den samlede gadeværdi på kokainen, der blev beslaglagt i Maine, er over 1,2 millioner kroner.

Hvis de sigtede i sagen bliver dømt, kan de få helt op til 20 års fængsel.