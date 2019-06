USA er nået til enighed med Mexico om migration og fjerner truslen om told, skriver Donald Trump på Twitter.

USA er nået til enighed med Mexico om migrationsproblemet. Dermed er truslen om told på mexicanske varer afblæst.

Det skriver USA's præsident, Donald Trump, på Twitter.

Trump havde truet med at pålægge alle mexicanske varer en ekstra afgift på fem procent, hvis Mexico ikke standsede strømmen af migranter, der rejser igennem Mexico for at komme ind i USA.

/ritzau/