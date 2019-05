Syriske regeringsstyrker mistænkes af USA for kemisk angreb mod oprørere i byen Idlib.

USA mistænker syriske regeringsstyrker for søndag at have udført et angreb med kemiske våben mod oprørere i byen Idlib.

Det fremgår af en udtalelse fra USA's udenrigsministerium tirsdag.

I meddelelsen bliver Syriens præsident, Bashar al-Assad, advaret om konsekvenserne i tilfælde af kemisk krigsførelse.

- Vi indsamler fortsat informationer om den her hændelse, men vi gentager vores advarsel om, at såfremt Assad-regimet anvender kemiske våben, vil der komme en hurtig og passende reaktion fra USA og vores allierede, hedder det i meddelelsen.

/ritzau/Reuters