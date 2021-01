Der venter Joe Biden en stor opgave med at få kontrol over pandemien i USA, der har kostet over 400.000 livet.

USA har længe kæmpet med at få kontrol over coronapandemien, men tirsdag tog landet et symbolsk skridt ind i en ny æra i kampen mod covid-19.

Det skete, da landets kommende præsident, Joe Biden, og hans vicepræsident, Kamala Harris, førte an i en mindehøjtidelighed i forbundshovedstaden Washington D.C. til ære for de mere end 400.000 amerikanere, der har mistet livet under pandemien.

- Vi må mindes (de døde). Det er nogle gange svært at gøre, men det er sådan, vi heles. Det er vigtigt at gøre det som én nation, sagde Biden på talerstolen ved Lincoln Memorial.

Bidens bemærkninger indledte adskillige mindehøjtideligheder i byer over hele USA.

I New York City blev Empire State Building lyst op til ære for de døde. Det samme gjorde den ikoniske Space Needle i Seattle.

Samtidig opfordrede Bidens indsættelsesteam alle amerikanere til at sætte et tændt stearinlys i vinduet og landets kirker til at ringe med klokkerne.

USA rundede tirsdag 400.000 dødsfald, mens mere end 24 millioner er blevet testet positive for virusset siden pandemiens begyndelse. Det viser tal fra Johns Hopkins University.

I gennemsnit har 3220 dagligt mistet livet de seneste syv dage, mens 200.000 er blevet smittet.

Biden, der overtager præsidentembedet onsdag, har lovet at gøre bekæmpelsen af coronavirus til sin øverste prioritet.

Han overtager en sørgende og syg nation fra afgående præsident Donald Trump, som flere kritikere siger, er ansvarlig for USA's ineffektive og usammenhængende håndtering af pandemien, hvilket har givet landet den højeste dødsrate i verden målt i totale tal.

Biden har allerede meldt ud, at han som noget af det første vil gøre mundbind obligatoriske og melde USA ind i WHO igen, efter at Trump trak landet ud af agenturet.

Der venter også den kommende præsident en stor opgave i at få landets vaccineprogram op at køre, da USA under Trump-administrationen langt fra har opnået sine vaccinationsmål.

Biden har lovet at få 100 millioner amerikanere vaccineret i sine første 100 dage på posten.

Indtil videre er 12,3 millioner blevet vaccineret, på trods af at der er blevet leveret over 31 millioner vaccinedoser i landet.

/ritzau/Reuters