For fjerde gang i løbet af de seneste fem dage stiger antallet af nye smittetilfælde i USA med over 60.000.

USA har det seneste døgn registreret et rekordhøjt antal nye tilfælde af personer smittet med coronavirus.

Ifølge Johns Hopkins University er der indrapporteret 66.528 nye tilfælde.

Opgørelsen fra universitetet i Baltimore, som løbende følger udbruddets hærgen over hele verden, dækker tidsrummet fra 02.30 lørdag dansk tid og 24 timer frem.

Det samlede antal smittede amerikanere er dermed oppe over 3,24 millioner. Samtidig er antallet af døde opgjort til 134.729 efter 760 nye dødsfald.

Intet land har haft lige så mange dødsfald. Brasilien er tættest på med næsten 71.500 dødsfald og over 1,8 millioner smittetilfælde.

USA's præsident, Donald Trump, viste sig lørdag for første offentligt med en ansigtsmaske. Det skete under et besøg på et militærhospital, hvor den 73-årige Trump var iført en mørk maske i sit møde med sårede krigsveteraner.

/ritzau/AFP