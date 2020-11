USA har for første gang under pandemien registreret over 100.000 smittetilfælde på et døgn.

For anden dag i træk har USA sat dagsrekord i antallet af coronatilfælde, efter at landet det seneste døgn har registreret 123.085 nye smittede.

Det viser tal fra Johns Hopkins University natten til fredag dansk tid.

Det er en stigning på næsten 24.000 nye smittetilfælde i forhold til onsdag, hvor USA registrerede 99.660 tilfælde af coronavirus.

Foruden de mange nye smittede har landet også registreret 1226 nye coronarelaterede dødsfald de seneste 24 timer.

I alt har USA nu registreret mere end 9,6 millioner smittetilfælde og over 234.000 coronarelaterede dødsfald siden pandemiens begyndelse, hvilket er langt højere end noget andet land i verden i absolutte tal.

/ritzau/AFP