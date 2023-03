Lyt til artiklen

I de seneste par dage har der være mange historier omkring Putin og de russiske atomvåben.

Den russiske præsident har meddelt, at han pønser på at flytte flere af den type våben ind på hviderussisk territorium.

Atomtruslen virker om noget større af den grund, og mediedækningen af Putins planer har været enorm.

Men ifølge amerikanske efterretninger, så er der intet, der tyder på, at Putin er tættere på at trykke på knappen. Sådan lyder det fra Det Hvide Hus ifølge nyhedsbureauet Reuters.

»USA har ingen indikationer på, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, er tættere på at bruge taktiske atomvåben.«

»Vi følger denne sag, så godt vi kan. Vi har ikke set nogen bevægelse fra Putin, der indikerer, at han vil handle efter, hvad han lovede at gøre,« sagde talsmand for Det Hvide Hus, John Kirby.

Samtidig maner Kirby også til ro omkring den stigende atomtrussel i Ukraine.

»Vi har heller ikke set noget, der tyder på, at han forbereder brugen af ​​taktiske atomvåben i Ukraine.«

Det er en dramatisk optrapning, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, nu vil placere taktiske atomvåben i Hviderusland. Det mener Flemming Splidsboel Hansen, der er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier (Diis).

»Det er en dramatisk optrapning, selv om den ikke er helt uventet. Det sender et klart signal om, at Rusland er klar til at optrappe,« siger han.

Flemming Splidsboel Hansen understreger dog, at han ikke tror, Rusland vil gøre brug af de taktiske atomvåben.

»Vi er ikke kommet tættere på, end vi var i går. Jeg ser det som en symbolsk handling, men det er alligevel vigtigt,« siger han.