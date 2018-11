USA's grænsepoliti har søndag lukket grænseovergangen, der forbinder Tijuana i Mexico med San Diego i USA. Det skyldes tilsyneladende, at migranter med magt forsøger at komme ind i landet.

Amerikanske myndigheder kolliderede med flere hundrede migranter fra en karavane, som stormede mod grænseovergangen til USA.

Det viser billeder og videoer fra området, skriver Business Insider.

Der skulle angiveligt være omkring 500 migranter, der forsøger at storme grænseovergangen, skriver CNN.

Det skulle både være mænd, kvinder og børn. Hvorvidt det er lykkes nogen faktisk at komme over grænsen, er uklart, lyder meldingen fra CNNs journalist på stedet.

Dog står det klart, at amerikanske myndigheder blandt andet benytter sig af tåregas for at få de mange migranter til at trække sig tilbage.

San Ysidro er en af USA's mest travle grænseovergange, skriver Reuters.

Trafikken er blevet suspenderet i begge retninger ved selve grænsestationen i San Ysidro.

