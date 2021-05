Ifølge medpassagerer gik systemkritiker i panik, da fly blev omdirigeret til Minsk. USA kræver ham løsladt.

USA fordømmer på det skarpeste, at Hviderusland søndag tvang et passagerfly på vej mellem to EU-lande til at lande i Minsk og efterfølgende fjernede og anholdt journalisten og oppositionsaktivisten Roman Protasevitj.

Det siger den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Denne chokerende handling begået af Lukasjenkos regime bragte over 120 passagerers liv i fare, deriblandt amerikanske borgeres, siger Blinken, der kræver Protasevitj løsladt omgående.

Den hviderussiske præsident, Aleksandr Lukasjenko, gav ifølge statsligt tv personligt ordre om, at to kampfly skulle gå på vingerne og eskortere Ryanair-flyet ned, da det var i hviderussisk luftrum søndag eftermiddag.

Ifølge Hviderusland var der en "sikkerhedstrussel" mod flyet. Det var på vej fra Grækenlands hovedstad, Athen, til Litauens hovedstad, Vilnius.

Om bord var den hviderussiske oppositionsaktivist Roman Protasevitj, der lever i eksil i Litauen. Han blev anholdt efter den tvungne mellemlanding i Minsk.

Den 26-årige aktivist er efterlyst i Hviderusland, hvor han har været redaktør på oppositionens medie Nexta.

Nexta har spillet en vigtig rolle under sidste års omfattende demonstrationer mod præsident Lukasjenkos styre.

Medpassagerer fortæller, at Protasevitj blev meget nervøs, da det gik op for ham, at flyet var blevet omdirigeret til lufthavnen i den hviderussiske hovedstad.

- Han begyndte at gå i panik og sige, at det var på grund af ham, siger Monika Simkieneen, der var om bord på flyet, til nyhedsbureauet AFP.

- Han vendte sig mod andre passagerer og sagde, at han risikerede at få en dødsstraf.

Hun tilføjer, at da Protasevitj indså, at han ville blive tilbageholdt, virkede han "meget rolig".

/ritzau/