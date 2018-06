Under topmøde med Nordkorea lovede USA's præsident at aflyse militærøvelse med Sydkorea.

Seoul. USA's forsvarsminister forsikrer Sydkorea om, at USA vil fastholde landets nuværende antal soldater på Den Koreanske Halvø.

USA har 28.500 soldater udstationeret i Sydkorea.

På et møde i den sydkoreanske hovedstad, Seoul, siger USA's forsvarsminister, Jim Mattis, at venskabet mellem de to lande er lige så tæt som tidligere.

Forsikringen kommer, efter at USA for nylig har meddelt, at amerikanerne har aflyst en fælles militærøvelse med sydkoreanerne.

Det var et af løfterne, som den amerikanske præsident, Donald Trump, gav, da han tidligere på måneden holdt et historisk topmøde med Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

Mattis er torsdag på vej mod Kina, og på vejen mødes han med sin sydkoreanske kollega i Seoul.

Sydkorea og USA har flere gange afviklet store militære øvelser, og det har provokeret Nordkorea.

Kina er ifølge sikkerhedspolitiske iagttagere i regionen utilfreds over USA's massive militære tilstedeværelse i regionen.

Den sydkoreanske forsvarsminister takkede på torsdagens møde USA's præsident og Kim Jong-un for at have lagt grunden til en varig fred på halvøen.

- Hvis Nordkorea holder fast i løfterne om atomafrustning og viser handling bag ordene, så vil vi fortsat tage initiativer til at opbygge tillid og skabe fred, siger Song Young-moo.

Sydkorea og USA har i årevis haft et nært militært samarbejde. Efterårets planlagte øvelse, som altså nu er aflyst, var en i en længere række.

/ritzau/AP