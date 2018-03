Lige nu lægger over 100.000 amerikanske skoleelever bøgerne, pc'erne og blyanterne fra sig for at fortælle Præsident Donald Trump og den amerikanske våbenlobby, hvad de mener om de skoleskyderier, der siden Sandy Hook-massakren i 2012 har kostet ikke færre end 7.000 skoleelever livet..

Over 2.500 folkeskoler, high schools og universiteter fordelt over hele USA har officielt planlagt at demonstrere onsdagdag klokken 10.00 lokal tid.

Men mange flere forventes at deltage.

BTs udsendte er på pletten ved Bloomfield Hills High School i staten Michigan.

Overalt i USA er kravene de samme.

Den landsdækkende bevægelse »NeverAgain, der startede efter valentinsdag-massakren i Parkland, Florida (14. februar), hvor 17 mistede livet, kræver følgende:

1. Alderen for våbenkøb hæves fra 18 år til 21 år

2. Salget af de såkaldte bump-stock mekanismer, der kan få et semiautomatisk våben til at skyde som et maskingevær, forbydes

3. Salget af de såkaldte assult weapons, blandt andet den blandt amerikanske massemordere populære AR-15 semiautomatiske riffel, forbydes.

4. Obligatorisk og landsdækkende baggrundstjek - også til de omrejsende gun-shows, hvor ingen dokumentation i dag er påkrævet.

Fælles for alle dagens protester er, at de tager udgangspunkt i USAs seneste massakre i Florida. Men hver skole vil markere dagen på deres egen måde.

På Bloomfield Hills High School vil demonstrationen forløbe således:

Eleverne forlader klasseværelset. Navnene på de 17 døde i Florida læses op. Eleverne mindes deres døde 'kammerater' fra Florida med ét minuts stilhed. Herefter vil fire udvalgte elever tale om deres sorg og deres krav. Alle får tid til at SMS-skrive til deres lokale politikere. Herefter genoptages undervisningen.