Både USA og Iran opfordrer Libanon til hurtigt at stabilisere landet efter premierministers afgang tirsdag.

USA opfordrer Libanon til hurtigt at danne en ny regering.

Det siger USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, natten til onsdag dansk tid. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- USA opfordrer Libanons politikere til hurtigt at facilitere dannelsen af en ny regering, som kan danne et stabilt, blomstrende og sikkert Libanon, som er lydhørt over for dets borgeres ønsker, siger Pompeo i en meddelelse.

Libanons premierminister, Saad al-Hariri, besluttede tirsdag at trække sig fra sin post.

Det skete som reaktion på 13 dages voldsomme uroligheder i landet. Demonstranter har indtaget gaderne i protest mod en stadig dårligere økonomisk udvikling, der har bragt landet på randen af statsbankerot.

Demonstranterne har lammet store dele af landet med blokerede veje og har krævet regeringens afgang.

Sunnimuslimen Saad al-Hariri har siden januar 2019 ledet en samlingsregering med 30 medlemmer, hvor de fleste af Libanons partier er repræsenteret.

Regeringen blev dannet otte måneder efter et valg, hvor den proiranske, shiamuslimske Hizbollah-bevægelse vandt. Valget var det første i Libanon i ni år.

Demonstrationerne har i store træk været fredelige, men det er ved flere lejligheder kommet til sammenstød med Hizbollah-tilhængere.

Hizbollah-leder Hassan Nasrallah har taget afstand fra demonstranterne og deres krav om regeringens afgang.

Tirsdag gik flere hundrede tilhængere af Hizbollah til angreb mod de regeringskritiske demonstranters lejre. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Iran opfordrer ligeledes Libanons politiske grupper til at stå sammen, efter at premierministeren har trukket sig.

Irans udenrigsminister, Abbas Mousavi, siger i en meddelelse, at Iran "opfordrer til sammenhold mellem alle politiske grupper og partier i Libanon for at opretholde sikkerhed og stabilitet i landet".

Han tilføjer, at Iran håber, at Libanon kommer helskindet gennem "denne farlige og følsomme fase".

/ritzau/