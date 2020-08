Hidtil har USA frarådet alle udlandsrejser på grund af coronaudbruddet, men nu ændres rejsevejledninger.

USA har ændret den generelle rejsevejledning, der hidtil har frarådet alle internationale rejser på grund af coronapandemien. I stedet vil USA lave rejsevejledninger for hvert enkelt land.

Det meddeler det amerikanske udenrigsministerium.

- I og med, at sundheds- og sikkerhedsforholdene er forbedret i nogle lande og potentielt forværres i andre, vil Udenrigsministeriet gå tilbage til vores hidtidige system med landespecifikke rejsevejledninger, skriver ministeriet.

Hidtil har alle verdens lande været betegnet som såkaldte niveau 4-lande, hvor alle rejser frarådes. Nu er de fleste lande i Europa blevet kategoriseret som det mindre alvorlige niveau 3, hvor man fraråder ikke-nødvendige rejser.

Enkelte lande, herunder Thailand og New Zealand, er kategoriseret som niveau 2-lande, som det er mere sikkert at rejse til.

Ganske få lande ligger på niveau 1. Det betyder, at der ikke er nogen særlige bekymringer forbundet med at rejse dertil. Det gælder Australien og Taiwan.

- Vi anbefaler fortsat amerikanske statsborgere at udvise stor forsigtighed ved udlandsrejser på grund af pandemiens uforudsigelige natur, hedder det i meddelelsen fra ministeriet.

Mens USA nu lader sine statsborgere rejse til flere lande, holder mange lande deres grænser lukket for amerikanske turister. Det skyldes, at smittespredningen fortsat er høj i mange delstater i USA.

Amerikanske grænser er også fortsat lukket for mange europæiske rejsende.

Meldingen om de ændrede rejsevejledninger kommer på et tidspunkt, hvor præsident Donald Trump er ivrig efter at se en hurtig tilbagevenden til en dagligdag, som den så ud før coronaudbruddet.

I Danmark skal man have et anerkendelsesværdigt formål for at rejse ind i landet, hvis man er fra USA.

Det kan blandt andet være, hvis man har job i Danmark, skal på forretningsrejse eller har en ægtefælle i landet.

/ritzau/dpa