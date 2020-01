Tilbagetrækning sker "af respekt for Iraks suverænitet". Styrker vil blive flyttet til nye steder hurtigt.

Den amerikanskledede koalition har i et brev meddelt, at den vil trække sig ud af Irak af respekt for landets suverænitet.

Brevet fra den amerikanskledede koalition er blevet sendt til Iraks militær.

- Vi respekterer jeres suveræne beslutning om at give ordre til vores afrejse, hedder det i brevet.

Koalitionen siger, at styrkerne vil blive flyttet til nye steder i de kommende dage og uger.

/ritzau/Reuters