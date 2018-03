Præsident Trump vil samtidig med told over for Kian søge at begrænse kinesiske investeringer i USA.

Washington. Præsident Donald Trump indfører straftold på kinesiske varer på tilsammen 50 milliarder dollar, oplyser Det Hvide Hus.

De nye afgifter på importvarer vil ramme industrier, hvor "Kina har forsøgt at sikre sig en fordel gennem unfair tilegnelse eller tvungen overførsel af teknologi fra amerikanske virksomheder", hedder det.

Præsident Donald Trump vil klokken 17.30 dansk tid sætte sin underskrift på den nye told over for Kina.

Samtidig vil han give det amerikanske finansministerium besked om at udarbejde forslag til, hvordan man kan begrænse kinesiske investeringer i USA.

/ritzau/Reuters