EU og Sydamerika bør droppe kontaktgruppe og kun gå i dialog med den selvudnævnte præsident Guaidó, mener USA.

USA kritiserer EU-lande og en række sydamerikanske lande for at gå i dialog med Venezuelas præsident Maduro.

En nyoprettet kontaktgruppe bestående af lande i EU og Sydamerika vil sende en "teknisk mission" afsted til kriseramte Venezuela.

Den skal være med til at arrangere et nyt demokratisk valg gennem dialog.

Men ifølge USA bør landene kun kommunikere med Juan Guaidó, der har udnævnt sig selv til midlertidig præsident i Venezuela.

Derfor tager USA afstand til kontaktgruppen, der består af Tyskland, Frankrig, Italien, Storbritannien, Spanien, Portugal, Sverige, Holland, Ecuador, Costa Rica, Uruguay og Bolivia.

Det siger Elliot Abrams, der er USA's nye udsending til Venezuela.

- I stedet for at forsøge at imødekomme Maduro gennem kontaktgrupper og dialog, opfordrer vi lande til at anerkende Juan Guaidó som midlertidig præsident og sammen med os besvare hans ønske om øjeblikkelig international, humanitær assistance til det venezuelanske folk, siger Abrams.

- Maduro har bevist, at han vil manipulere ethvert forsøg på forhandlinger til sin egen fordel, og han har ofte brugt såkaldte forhandlinger til at skaffe sig selv mere tid. Tiden for dialog er for længst forbi.

