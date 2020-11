Flere medier udråber nu Biden som vinder af valget, og så er proceduren normalt, at taberen anerkender valget og lykønsker vinderen.

Men intet er normalt i denne valgkamp, og ifølge Annegrethe Rasmussen, USA-korrespondent for POV International, kan vi forvente en hel anden linje fra Trump.

Han har nemlig meddelt, at han vil udfordre valgresultatet ved domstolene.

»Det betyder, at Trump ikke har tænkt sig at komme med en concession speach (overgivelsestale red.). Jeg tør godt forudsige, at der ikke kommer en tale fra Trump i dag, i morgen eller i overmorgen,« siger Annegrethe Rasmussen.

Det er ellers ikke unormalt, at det kan tage lidt tid for taberen at anerkende nederlaget. Her taler vi normalt måske timer, men så heller ikke længere tid end det.

Men når Trump ikke kommer til at overgive sig til Biden, handler det Ifølge Annegrethe Rasmussen om, at Trump bliver nødt til at følge sin egen linje. Den linje, han har lagt igennem hele sit liv - også som forretningsmand.

»Han agter ikke at være på taberholdet. Det, eneste han kan gøre, er, at sige det er snyd.«

Og derfor har Trump nu tænkt sig at gå til domstolene med valgresultatet. Men det får han ikke noget ud af, hvis du spørger Annegrethe Rasmussen.

»Man kan kun vinde en sag, hvis man har beviser. Sådan er det i alle retssamfund. Du kan ikke gå til domstolene med noget, du selv har fundet på.«

Skulle domstolene faktisk forholde sig til Trumps udfordring af valgresultatet, vil han skulle have beviser for systematisk snyd med stemmerne.

Her taler vi ikke 500 til 600 stemmer, for det vil ikke ændre noget ved resultatet. Vi taler ifølge Annegrethe Rasmussen omkring 100.000 stemmer, før det vil gøre noget ved resultatet.

Ifølge Annegrethe Rasmussen kommer Trumps ageren og underkendelse af valget til at gå ud over amerikanerne. Faktisk mener hun, at det slet ikke er Trump, der er taberen af valget, men derimod demokratiet.

»Det at Trump ikke vil give sig, handler ikke kun om, at han kommer til at se latterlig ud, for det gør han. Også i sine egne tilhængere øjne. Men det triste er, at når man har et system, hvor en afgående præsident nægter at anerkende valgresultatet, så sætter han spørgsmål ved hele demokratiet. Det er til stor skade. Den egentlige taber er ikke Trump, den egentlige taber den demokratiske belutningsproces,« siger Annegrethe Rasmussen.