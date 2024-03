Det var voldsomme scener, der mødte Jacob Heinel Jensen, da han tirsdag morgen ankom til Baltimore.

»Jeg blev mødt af et syn, der var fuldstændig vanvittigt. Det mindede om en katastrofefilm. Jeg har aldrig set noget lignende,« fortæller Jacob Heinel Jensen til B.T.

Han er USA-korrespondent for Berlingske og kørte fra sit hjem i Washington D.C., så snart han hørte om ulykken i Baltimore, fortæller han.

Natten til tirsdag sejlede et fragtskib ind i Francis Scott Key Bridge i den østamerikanske by, hvilket fik broen til at kollapse. Seks personer er på nuværende tidspunkt meldt savnet efter ulykken.

Jakob Heinel Jensen fortæller, at indbyggerne i Baltimore var rystede oven på ulykken.

»Folk stod og så vantro på broen. Mange ser broen hver dag og kører på den hver dag. Pludselig er den der ikke længere. Byen er i total choktilstand,« siger han.

Udover følelsen af chok, er byen også hårdt ramt trafikalt, fortæller han.

»Det er også en katastrofe for byen trafikalt. Francis Scott Key Bridge er et vigtigt knudepunkt i Baltimore, så det skaber et enormt pres på byen, at den ikke er der længere. Men det er først og fremmest en tragedie, og man frygter, hvad der er sket med de seks personer, der er meldt savnet,« siger Jakob Heinel Jensen.

Eftersøgningen efter de savnede personer er stadig i fuld gang i Baltimore.

Tirsdag aften dansk tid meddelte USAs præsident Joe Biden, at den føderale regering ville indsætte alle ressourcer og betale alle regninger, der måtte opstå i forbindelse med både eftersøgning og genopbygning af havnen efter ulykken.

Du kan følge udviklingen efter ulykken i B.T.s liveblog her.