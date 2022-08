Lyt til artiklen

»Det er bare ikke acceptabelt. De bliver nødt til at finde på et alternativ og stoppe dette her. Det er ikke værdigt.«

Sådan lyder det fra advokaten Vanessa Pineda fra The American Civil Liberties Union (ACLU) om den ulovlige fremfærd, som tolderne har.

Det har fået de amerikanske myndigheder til at undersøge rapporter om, at sikhernes turbaner bliver konfiskeret, efter at de blev tilbageholdt ved grænsen til Mexico. Det skriver BBC.

Det må man nemlig ikke, for sikher skal ikke klippe deres hår, og de skal altid bære en turban på hovedet.

De unge sikher deltager i en turbankonkurrence om at binde den i Amritsar i Indien. Foto: NARINDER NANU Vis mere De unge sikher deltager i en turbankonkurrence om at binde den i Amritsar i Indien. Foto: NARINDER NANU

Menneskerettighedsadvokater melder, at næsten 50 immigranter har fået beslaglagt deres religiøse hovedbeklædning.

Der er de sidste par måneder kommet rekordmange immigranter fra Indien til den amerikanske grænse mod Mexico.

Mange af dem kommer fra den indiske delstat Punjab, hvor mere end halvdelen af indbyggerne er sikher.

ACLU siger, at konfiskationen helt tydeligt går imod den føderale lovgivning.

Den indiske skuespiller og aktivist Deep Sidhu viser sin respekt for Det Gyldne Tempel, efter han er blevet frigivet fra fængslet. Foto: Narinder NANU Vis mere Den indiske skuespiller og aktivist Deep Sidhu viser sin respekt for Det Gyldne Tempel, efter han er blevet frigivet fra fængslet. Foto: Narinder NANU

Advokaten Vanessa Pineda, fra ACLU i Arizona, fortæller BBC, at de ikke har fået nogen klar besked om, hvilke – om nogle – sikkerhedsspørgsmål turbaner kan rejse.

Men de er tilsyneladende en del af et system, hvor de personlige ting, som migranterne medbringer, bliver konfiskeret uden en forklaring.

I en udtalelse, der bliver citeret af avisen The Washington Post, siger kommissæren for US Customs and Border Protection, Chris Magnus, at det forventes, at staben 'behandler alle immigranter, vi møder, med respekt'.

»Vi har igangsat en intern undersøgelse for at belyse denne sag,« lyder det i hans udtalelse.

Der er bindingskonkurrence med turbaner for ungdommen i Amritsar, Indien, i juli 2022. Foto: NARINDER NANU Vis mere Der er bindingskonkurrence med turbaner for ungdommen i Amritsar, Indien, i juli 2022. Foto: NARINDER NANU

I løbet af det sidste år er næsten 13.000 indiske borgere blevet tilbageholdt ved grænsen mellem USA og Mexico.