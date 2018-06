Mattis: Kinas politik i Det Sydkinesiske Hav står i grel kontrast til løfter om åbenhed om strategi.

Singapore. Kinas nye placeringer af våbensystemer i Det Sydkinesiske Hav er et forsøg på at true og tvinge sig frem. Denne politik står i stærk kontrast til indgåede aftaler om åbenhed i forholdet til USA, mener den amerikanske forsvarsminister, Jim Mattis.

- Kinas politik i Det Sydkinesiske hav står i grel kontrast til vores løfter om åbenhed omkring vor strategi, siger Mattis.

Den amerikanske minister deltager lørdag i en regional forsvarskonference i Singapore.

Mattis siger, at Kina har opstillet en række forskellige militære våben - deriblandt missiler til sænkning af skibe, jord-til-luft missiler og elektronisk udstyr til at sabotere elektronisk kommunikation i Det Sydkinesiske Hav. Her har Kina bygget på meget små øer og klippeskær.

- Selv om Kina benægter det, strider det imod aflagte løfter, siger Mattis.

Han nævner blandt andet, at den kinesiske præsident, Xi Jinping, i 2015 lovede ikke at militarisere øer i Det Sydkinesiske Hav.

Mattis understreger, at Kina ikke er blevet inviteret til at deltage i en international øvelse denne sommer. Det er et første svar på kinesernes oprustning.

Det vil ifølge forsvarsministeren få større konsekvenser, hvis Kina ikke finder frem til en måde at samarbejde med de andre lande i regionen på.

Kina gør krav på farvand, som hører til blandt andet Filippinernes og Vietnams territorialfarvand.

Kina har blandt andet opført 290.000 kvadratmeter radarfaciliteter og anlagt lufthavne.

Det skaber bekymring i nabolandene og i USA. Kina siger, at byggeprojekterne skal komme det internationale samfund til gode - blandt andet i kraft af redningstjenester og eftersøgningsenheder.

/ritzau/AFP