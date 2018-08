Trump-konglomeratets økonomichef kan fortælle, hvor pengene til to kvinder kom fra, fortæller chefredaktør.

Washington. Anklagemyndigheden i USA går efter større fisk end Trump-koncernens økonomichef, Allen Weisselberg, og Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen - muligvis Trump selv eller hans sønner.

Det formoder Niels Bjerre-Poulsen, der er lektor ved Center for Amerikanske Studier ved SDU, efter at anklagemyndigheden har givet Weisselberg straffrihed til gengæld for hans vidneudsagn.

- Han må vide ting, om forhold der har en vis størrelse. Det må rette sig mod nogen, der er større fisk, end Weisselberg eller Cohen er i denne sag, siger Niels Bjerre-Poulsen

Han fortæller, at det tyder på, at sagen er stor, da det har været relevant at give økonomichefen immunitet.

- Det er måske den største trussel endnu mod Trump, fortsætter han.

Anders Agner Pedersen, chefredaktør på specialmediet Kongressen.com, vurderer, at sagen bliver yderligere tilspidset og alvorlig for præsidenten.

- Han (Weisselberg, red.) vil dele det, han ved, og det er ganske meget. Det er ikke godt nyt for Trump, fortæller Anders Agner Pedersen.

Sagen drejer sig om Michael Cohens tilståelse tirsdag, hvor Cohen forklarede, at Trump beordrede ham til at begå en forbrydelse.

Det skulle være sket, da Trump gav Cohen besked på at betale to kvinder for at tie om deres påståede seksuelle forhold til Trump.

Trumps forklaring er en anden. Men Weisselberg kan ifølge Anders Agner Pedersen forklare, hvad der er op og ned.

- Weisselberg kommer ind i billedet og skal være med til at vise, hvor pengene kommer fra, siger Anders Agner Pedersen.

- Sagen er i første omgang mod Cohen, men den er implicit ved at nå Donald Trump for alvor.

Chefredaktøren tilføjer, at man indtil videre kun har Trumps egne ord for, hvordan hans forretninger køres. Det gør Weisselberg til en nøgleperson.

Der er ikke kendt, hvad omfanget af aftalen med Weisselbergs indeholder.

/ritzau/