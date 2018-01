Donald Trump vil uddele en pris til det amerikanske medie, der ifølge ham har været mest korrupt og uærligt.

Washington. Den amerikanske præsident, Donald Trump, skulle mandag have uddelt sin selvopfundne pris "The Fake News Awards". Men han har rykket prisoverrækkelsen til 17. januar, da interessen med hans egne ord har været langt over forventning.

Prisen skal ifølge Trump gå til det mest korrupte og uærlige medie.

De amerikanske medier skal ikke frygte prisen, mener lektor i amerikansk politik på Syddansk Universitet Niels Bjerre-Poulsen.

- Jeg tror ikke, at det kan skade de medier, der bliver nomineret. Tværtimod har vi set, at de medier, som Trump fører krig mod, klarer sig endnu bedre.

- Det er virkeligt gode tider for amerikanske medier, med en præsident der har udset dem som fjender, siger han.

Med prisen fortsætter Trump sin kritiske stil over for flere amerikanske medier, som han slog an under præsidentvalget.

Ifølge Niels Bjerre-Poulsen har Trumps politiske strategi brug for fjendebilleder, som han kan appellere til sine kernevælgere med.

- Under valgkampen ritualiserede han det nærmest med medierne. Han havde journalisterne samlet ét sted ved vælgermøderne, og på et tidspunkt henledte han tilskuernes opmærksomhed på, at der stod de løgnagtige journalister. Det er så det, som han forsøger at holde i live, siger han.

Niels Bjerre-Poulsen mener, at Donald Trump ser det som et politisk aktiv at have medierne som fjende, ligesom han også har været efter personer fra Hollywood-branchen og går efter illegale indvandrere.

Prisen har fået flere amerikanske talkshowværter og komikere som Stephen Colbert fra "The Late Show" og Trevor Noah fra "The Daily Show" til at lave kampagner, hvor de forsøger at vinde prisen som det mest uærlige og korrupte medie.

Stephen Colbert forklarede under sit show sin kampagne med ordene:

- Intet giver dig mere troværdighed, end hvis Donald Trump kalder dig en løgner.

