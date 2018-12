Nu afdøde George H.W. Bush erkendte, at han manglede store politiske visioner som USA's præsident.

George H.W. Bush var en pragmatisk præsident og en dygtig administrator, der samlede en yderst kompetent stab omkring sig.

Afslutningen på hans præsidentperiode i 1993 blev begyndelsen på en langt mere polariseret tid i amerikansk politik, hvor Republikanerne - altså George H.W. Bushs parti - tog et stort skridt mod højre.

Det forklarer lektor ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet Niels Bjerre-Poulsen.

- Han var pragmatisk og forsøgte at lægge lidt afstand til den mere ideologiske konservatisme, som hans forgænger Ronald Reagan stod for.

- Han havde svært ved at leve op til folkets forventninger efter Reagan. Han var ikke den mest inspirerende taler, men en virkelig dygtig politiker, siger han.

Ifølge Niels Bjerre-Poulsen oplevede George H.W. Bush at blive den mest populære amerikanske præsident nogensinde under Golfkrigen i begyndelsen af 1990'erne. Alligevel blev han ikke genvalgt ved præsidentvalget i 1992.

Dette hang sammen med en recession i amerikansk økonomi på daværende tidspunkt. Samt det faktum, at George H.W. Bush ikke formåede at holde sit valgløfte om ikke at lade skatterne i USA stige.

George H.W. Bush talte selv lidt nedsættende om, at han manglede politiske visioner. At stille sig op og præsentere en stor vision for, hvilken retning nationen skulle bevæge sig i - det var ikke rigtig ham.

- Det kom han til at lide under. Fra det republikanske bagland var der en mistanke om, at han ikke var konservativ nok. Og for uafhængige vælgere var han måske ikke specielt inspirerende.

- Men set i bakspejlet var han en væsentligt bedre præsident, end han er blevet anerkendt for, siger Niels Bjerre-Poulsen.

George H.W. Bush var præsident fra 1989 til 1993 og efterfulgte Ronald Reagan, der var republikansk præsident fra 1981 til 1989.

George H.W. Bush døde fredag i en alder af 94 år.

/ritzau/