Præsidentkandidat Elizabeth Warren vil give alle amerikanere sygesikring. Et offentligt system som det danske. Men ligesom mange andre amerikanske politikere er Warren bange for at afsløre den uundgåelige pris: højere skatter for middelklassen.

Prisen for Elizabeth Warrens sygesikringsplan er ifølge kandidaten selv 20 billioner dollar, 20.000.000.000.000 over de næste ti år. Det svarer til godt 135 billioner danske kroner.

Ifølge Elizabeth Warrens plan kan det nye amerikanske sygesikringssystem primært betales ved hjælp af højere skatter for USA's ultrarige og sænkelse af de rekordhøje amerikanske medicin- og hospitalspriser.

»Det ser fantastisk ud. Ligesom en anden demokratiske præsidentkandidat Bernie Sanders elsker Elizabeth Warren at sammenligne sin plan med bl.a. den danske. Men hun ignorerer en vigtig del af prisen, langt højere skatter. Og hvis der er én ting, der skræmmer de amerikanske vælgere væk, så er det højere skatter.«

Sådan siger den forhenværende guvernør og præsidentkandidat John Kasich til avisen USA Today.

Og både Kongressens eget budgetkontor og The Urban Institute er også uenige med Elizabeth Warrens sygesikringsbudget.

Således spår Kongressens budgetkontor, at prisen for Elizabeth Warrens plan vil være mindst 65 procent højere end Warrens eget slag på tasken. Og ifølge sundhedsøkonom Linda Blumberg fra The Urban Institute er Elizabeth Warrens vision om at sænke de amerikanske medicinpriser med helt op til 60 procent også alt for optimistisk.

»Vi er heldige, hvis vi kan forhandle os til en redukton på 30 procent af de eksisterende priser,« siger Blumberg til avisen The Washington Post.

I samtlige meningsmålinger er de fire førende demokratiske præsidentkandidater Joe Biden, Elizabeth Warren, Bernie Sanders og den unge borgmester fra staten Indiana, Pete Buttigieg.

De har alle en drøm om at vælte Donald Trump af pinden. Og når det drejer sig om USAs fremtidige sygesikringssystem, så har de også hver sin vision.

Således vil den førende kandidat Joe Biden fortsætte med det såkaldte 'Obamacare', et sygesikringssystem, som Biden selv var med til at indføre, da han var Barack Obamas vicepræsident.

Herved bibeholdes USA's eksisterende kombination af offentlig og privat sygesikring, hvor landets mindre velhavende får store tilskud.

Bernie Sanders, der kalder sig selv demokratisk socialist, vil ligesom Elizabeth Warren skrotte hele det eksisterende private system og i stedet indføre et offentligt system, som han selv ofte sammenligner med det danske.

Men i modsætning til Elizabeth Warren melder Bernie Sanders blankt ud, at det offentlige system vil føre til højere skatter for middelklassen.

Endelig vil valgkampens yngste kandidat, Pete Buttigieg (37), ligesom Biden kombinere det private med et nyt udvidet offentligt system. Og ifølge Buttigieg skal denne plan finansieres blot ved at hæve virksomhedsskatterne.

INancy Pelosi, der er leder af det demokratiske flertal i Repræsentanternes Hus, mener i modsætning til flertallet af de demokratiske præsidentkandidater ikke, at USA er klar til offentlig sygesikring til alle.

»Lad os bygge videre på det, Barack Obama startede med 'Obamacare'. Hvis vi ene og alene satser på offentlig sygesikring til alle, kan vi ligeså godt give sejren til Donald Trump. De amerikanere, der i dag modtager deres sygesikring fra private firmaer, vil ikke være villige til at opgive det, de har, og i stedet bevæge sig ud på ukendt grund med et uprøvet offentligt system,« siger Pelosi til New York Times.