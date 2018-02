Lørdag er den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, blevet inviteret til Nordkorea af Kim Jong-un.

København. En blå kuvert, med en invitation fra den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, er seneste overraskende udvikling i en optøning af forholdet mellem Nord- og Sydkorea.

Det var Kim Yo-jong, søster til den nordkoreanske leder, der overrakte kuverten til Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, ved et møde i den sydkoreanske præsidentbolig.

I invitationen inviteres Moon til Nordkorea. Et træk, der er en positiv overraskelse for Camilla T.N. Sørensen, der er adjunkt ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet, og følger forholdet mellem Nord- og Sydkorea tæt.

- Selv for os, der har fulgt det i mange i år, så er det noget af det mest positive, man har set, siden solskinspolitikken, siger hun med reference til en sydkoreansk politik, ført i perioden fra 1998 til 2008.

Den sydkoreanske solskinspolitik gik ud på at overhøre Nordkoreas skingre retorik og forsøge at få dialog og samarbejde i gang hen over den militariserede grænse mellem de to halvdele.

Og meget tyder på, at den sydkoreanske præsident forsøger at gentage den daværende politik.

Dog står flere ting i vejen for, at Moon rent faktisk kan besøge Nordkorea, vurderer Camilla T.N. Sørensen.

- Den største udfordring, som jeg ser, er, at sydkoreas præsident Moon også skal leve op til de forventninger og krav, han møder fra den amerikanske administration, siger hun.

USA er allieret med Sydkorea, der teknisk set forsat ligger i krig med Nordkorea.

Nordkoreanske provokationer og udviklingen af et nordkoreansk atomprogram, har fået USA til at lægge maksimalt politisk, militært og økonomisk pres på Nordkorea.

Derfor kan Moon få svært ved at få en amerikansk accept af et nordkoreansk besøg.

- For Moon kræver det, at han på en eller anden måde får amerikanerne overbevist om, at et møde er en god idé. Og det har vi ikke rigtig set nogen villighed til hos amerikanerne. I hvert fald ikke de seneste par måneder, siger hun.

Dog var præsident Donald Trump mindre konfrontatorisk i sin retorik om Nordkorea i starten af sit embede, og det kan udgøre et håb for Moon.

Et møde mellem de to koreanske ledere vil være en sjældenhed.

Sidst ledere fra de to nationer var i 2007 og 2000 under solskinspolitikken. Begge møder fandt sted i Nordkorea. De nordkoreanske ledere forlader sjældent landet.

/ritzau/