Trump frygter, at Afghanistan vil blive base for øget terrorisme, når amerikanske soldater en dag trækkes ud.

USA fordømmer et selvmordsangreb begået af Taliban i Kabul mandag. Her blev 11 personer blev dræbt, mens yderligere 105 blev såret - heriblandt 50 børn.

Det oplyser Det Hvide Hus i en pressemeddelelse, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Dette uforskammede angreb demonstrerer Talibans hjerteløse ringeagt for deres afghanske landsmænd, som gentagne gange har opfordret til at finde en fredelig løsning på konflikten, siger Det Hvide Hus.

Den kraftige bombeeksplosion skete i myldretiden tidligt mandag morgen i et område, hvor der ligger mange regeringsbygninger og militære anlæg.

Den militante gruppe Taliban har taget skylden for angrebet.

- Vi opfordrer Taliban til at stoppe angrebene på civile, siger USA's udenrigsminister, Mike Pompeo.

- Dette angreb, som medførte sårede skolebørn, var særlig barbarisk.

USA's præsident, Donald Trump, siger natten til tirsdag dansk tid, at han fortsat vil trække amerikanske soldater ud af Afghanistan.

Men han er bekymret for, at Afghanistan uden USA's militære tilstedeværelse vil blive et "laboratorie for terrorister" og skabe grobund for nye angreb rettet mod USA.

- Jeg kalder det terroristernes Harvard (University, red.), siger Trump til Fox News ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Taliban og USA fører fredsforhandlinger i Qatar i Mellemøsten, hvor den militante gruppe har et kontor.

USA mener, at der kan været et gennembrud på vej i forhandlingerne inden det næste afghanske præsidentvalg i september.

En aftale vil indebære, at USA accepterer at trække sig ud af landet. Det vil i så fald være mere end 17 år efter, at USA gik ind for at fjerne Taliban fra magten.

Til gengæld skal Taliban garantere, at Afghanistan aldrig igen bliver et sikkert hjemsted for voldelige ekstremister.

USA vil undgå en situation, som da bevægelsen støttede og beskyttede Osama bin Laden og al-Qaeda i forbindelse med angrebene på USA den 11. september 2001.

