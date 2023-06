USAs præsident Joe Biden bliver løbende briefet om den kaotiske situation i Rusland, som man beskriver som 'alvorlig', skriver Telegraph.

Ledelsen i Kreml beskylder Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin for at have indledt et væbnet oprør.

Og på den anden side tordner Prigozjin mod den russiske hærs ledelse, som han beskylder for at have lanceret et missilangreb mod Wagner-tropper.

Joe Biden bliver briefet om, at situationen i Rusland er 'alvorlig', skriver avisen.

»Vi holder øje med situationen og vil konsultere med allierede og partnere omkring disse udviklinger,« siger en sikkerhedsrådgiver fra det Hvide Hus.

Over for CNN siger en repræsentant for Bidens regering, at krisen er 'reel', og at den amerikanske administration nu venter på, hvordan situationen vil udvikle sig.

Et allerede anspændt forhold mellem Jevgenij Prigozjin og den russiske forsvarsminister Sergej Sjojgu samt den øverstkommanderende i landets hær Valerij Gerasimov eksploderede fredag aften.

Her beskyldte Ruslands efterretningstjeneste FSB Wagner-lederen for at have indledt et væbnet oprør, da Prigozjin lovede gengældelse for det, han hævdede, var et russisk militærangreb på hans styrker i Ukraine.

Ifølge Prigozjin havde russiske missiler dræbt 'et enormt antal' af Wagner-gruppens soldater i et angreb på en militærlejr.

FSB opfordrede herefter Wagner-soldaterne til at pågribe deres leder, og russisk tv afbrød programmer fredag aften for at bringe en meddelelse om, at Prigozjins udmeldinger ikke var sande.

Efterfølgende har sikkerhedstjenesten skruet op for tilstedeværelsen i Moskva.

Samtidig har Wagner-gruppens tropper rykket ind i den russiske by Rostov – fra positioner i Ukraine - og ifølge Prigozjin har man skudt en russisk militærhelikopter ned.

Prigozjin hævder desuden, at han kontrollerer hele Rostov, herunder militærinstallationer og lufthavn.

»Der er 25.000 af os, og vi kommer til at finde ud af, hvad det er for et kaos, der sker i landet,« siger Wagner-lederen i en meddelelse på Telegram.

»Enhver, der vil slutte sig til os, kan gøre det. Vi er nødt til at afslutte dette rod,« siger Jevgenij Prigozjin desuden.

