Det udløser stor kritik fra USA, at en 36-årig canadisk statsborger er blevet idømt dødsstraf i Kina.

USA kalder Kinas dødsdom til en canadisk statsborger for "politisk motiveret".

Det oplyser USA's udenrigsministerium natten til torsdag dansk tid, skriver nyhedsbureauet AP.

Meldingen kommer, efter at USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, og Canadas ditto, Chrystia Freeland, tirsdag diskuterede dommen i en telefonsamtale.

Her udtrykte begge ministre "deres bekymring over de vilkårlige tilbageholdelser og den politisk motiverede fængsling af canadiske statsborgere".

Det meddeler talsmand for det amerikanske udenrigsministerium Robert Palladino.

Den 36-årige canadiske statsborger Robert Lloyd Schellenberg blev i november idømt 15 års fængsel i Kina for at have medvirket til at smugle 222 kilo metamfetamin fra Kina ind i Australien.

Mandag blev hans straf ændret til dødsstraf.

Ifølge den kinesiske anklagemyndighed var canadieren hovedmanden i en international gruppe, som stod bag smuglingen.

Robert Lloyd Schellenberg påstår, at han er uskyldig.

Canada bad onsdag Kina om at benåde Schellenberg.

Landets premierminister, Justin Trudeau, siger, at han er "ekstremt bekymret" over dommen. Han og Chrystia Freeland har i ugens løb begge holdt samtaler med flere af verdens ledere for at lægge pres på Kina.

Canada og Kina har befundet sig i en hård strid, siden canadiske myndigheder i december anholdt topchef fra den kinesiske telegigant Huawei, Meng Wanzhou.

Anholdelsen skete på anmodning fra USA, der ønsker hende udleveret til mulig retsforfølgelse. Siden da har Kina tilbageholdt tre canadiere.

Michael Kovrig, som er tidligere diplomat og rådgiver fra den internationale tænketank ICG, samt erhvervsmanden Michael Spavor er blevet anholdt for at have bragt Kinas sikkerhed i fare.

1. december blev den canadiske lærer Sarah McIver anholdt, beskyldt for at have arbejdet illegalt i Kina. Efter 29 dage blev hun frigivet.

