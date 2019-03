Islamisk Stat har nu mistet den sidste rest af et lille landområde i Baghouz, som længe har været belejret.

Islamisk Stat har ikke længere kontrol over territorium i Syrien, siger Det Hvide Hus.

Gruppens kontrol er "100 procent elimineret".

Den ledende pressetalskvinde for Det Hvide Hus, Sarah Sanders, sagde til journalister om bord på Airforce One fredag, at præsident Donald Trump var blevet orienteret af Pentagon om den seneste udvikling i Syrien.

Den fungerende forsvarsminister, Patrick Shanahan, har fortalt præsidenten, at IS nu er helt nedkæmpet, hed det.

Islamisk Stat har ifølge det amerikanske præsidentkontor nu mistet den sidste rest af et lille landområde i Baghouz, som er indtaget af den amerikanskstøttede milits Syriens Demokratiske Styrker (SDF).

Baghouz-enklaven ligger mellem floden Eufrat og nogle højdedrag på grænsen til Iraks grænse.

I begyndelsen af marts oplyste SDF, at der var 1000 til 1500 IS-krigere tilbage i området. Siden har disse gradvist overgivet sig.

Præsident Donald Trump sagde allerede onsdag i denne uge, at Islamisk Stats sidste enklave i Syrien ville blive befriet "i aften".

- Kalifatet står ikke længere efter i aften, lød det fra præsidenten.

Allerede den 20. december sidste år erklærede Trump sejr over IS.

Syriens Demokratiske Styrker har taget hundredvis af islamister fra IS til fange - deriblandt mange udenlandske jihadister.

Baghouz-enklaven var den sidste, som har været under IS' kontrol i Syrien.

Gruppen vandt i 2014 kontrol over en tredjedel af Syrien og Irak, men blev gradvist nedkæmpet, da gruppens grusomheder og angreb trak lokale grupper og udenlandske magter mere og mere ind i konflikten.

I de seneste to måneder er over 60.000 mennesker strømmet ud fra enklaven. Næsten halvdelen af dem var tilhængere af IS - 5000 af dem krigere.

Den otte år lange krig i Syrien har kostet over 370.000 mennesker livet, deriblandt 112.000 civile. Det oplyser overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder.

