Britisk krigsskib måtte gribe ind, da fem iranske flådeskibe nærmede sig britisk olietanker nær Hormuzstrædet

Fem krigsskibe, som menes at være fra Iran, forsøgte onsdag at tvinge et britisk olietankskib ind i iransk farvand nær Hormuzstrædet.

Det oplyser USA's forsvarsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters.

De fem fartøjer sejlede væk igen efter en advarsel fra et britisk krigsskib.

For nylig blev et tankskib med iransk råolie opbragt af britiske flådefartøjer ud for Gibraltar.

De lokale myndigheder begrundede det drastiske skridt med, at tankskibet i strid med EU's sanktioner skulle aflevere sin last i Syrien.

- Vi har grund til at tro, at "Grace 1" fragtede lasten af råolie til raffinaderiet Banyas i Syrien. Det raffinaderi ejes af en enhed, der er underlagt EU's sanktioner i Syrien, sagde Gibraltars chefminister, Fabian Picardo, torsdag for en uge siden.

Men flere oplysninger tyder på, at det ikke så meget var EU, som det var USA, der bad briterne om at stoppe supertankeren.

Den spanske udenrigsminister og formentlig kommende udenrigspolitiske chef i EU, Josep Borrell Fontelles, har ifølge BBC oplyst, at USA krævede skibet stoppet.

USA har efter bruddet med atomaftalen med Iran genindført skrappe sanktioner over for landet. Herunder en olieembargo, der skal forhindre, at Iran sælger olie på verdensmarkedet.

Styret i Iran har krævet skibet frigivet og truet med at gøre gengæld.

Hormuzstrædet er en flaskehals for den globale handel med råolie på grund af de store mængder olie, der passerer den vej.

Iran har tidligere truet med at blokere for skibstrafikken i Hormuzstrædet, der udgør indsejlingen til Den Persiske Bugt.

