Den højtstående, amerikanske Iran-repræsentant, Brian Hook, har fredag gjort status over den seneste tids uro.

Det tyder på, at Iran har "afsluttet" dets modsvar på det amerikanske drab på den magtfulde iranske militærleder Qassem Soleimani.

Det siger Brian Hook, der er USA's særlige Iran-repræsentant og højtstående politisk rådgiver i udenrigsministeriet, fredag på en telefonisk pressemøde.

- Det virker som om, at Iran har afsluttet dets svar på drabet på Soleimani, siger han til internationale journalister.

- Vi håber, at Iran snart begynder at tage bedre beslutninger og ikke fortsætter dets aggressive udenrigspolitik, lyder det.

Han siger samtidig, at det i sidste ende må være op til Iran at svare på, hvorvidt dets modsvar på Soleimani-drabet reelt er afsluttet.

Den højtstående Iran-repræsentant understreger desuden, at det var den rigtige beslutning at slå Qassem Soleimani ihjel.

- Soleimani rejste rundt og planlagde flere angreb, og derfor tog præsidenten (Donald Trump, red.) beslutningen. Hvis vi ikke havde taget beslutningen, og hundredvis var blevet dræbt, havde I spurgt, hvorfor vi ikke gjorde noget.

- Soleimani var effektiv og livsfarlig. Han var skyld i over 600 drab. Når vores efterretninger var så sikre, så var risikoen ved ikke at gøre noget større end ved at gøre noget, lyder det fra Brian Hook.

Qassem Soleimani blev fredag i sidste uge dræbt i et amerikansk droneangreb ved en lufthavn i Iraks hovedstad, Bagdad.

/ritzau/