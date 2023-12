Guterres indkalder Sikkerhedsrådet til endnu et møde, denne gang med aktivering af sjældent brugt artikel.

Israel og Hamas er ikke i nærheden af en ny aftale om en pause i kamphandlingerne i Gazastriben.

Det meddeler Det Hvide Hus' sikkerhedsrådgiver, John Kirby, på en pressebriefing torsdag.

Tidligere torsdag har USA's præsident, Joe Biden, talt i telefon med Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, og Jordans kong Abdullah, siger en kilde i Det Hvide Hus til Reuters.

Der er ikke umiddelbart flere detaljer om, hvad de talte om. Det er ventet, at der vil komme en meddelelse fra Det Hvide Hus senere, skriver Reuters.

I FN's Sikkerhedsråd har generalsekretær António Guterres indkaldt til endnu et møde fredag for at drøfte krigen i Gazastriben. Mødet begynder klokken 10 lokal tid (klokken 16 dansk tid).

Guterres har aktiveret artikel 99 i FN's charter, som foreskriver, at FN's leder "kan bringe ethvert forhold, som efter hans opfattelse kan true opretholdelsen af international fred og sikkerhed, til Sikkerhedsrådets opmærksomhed".

Det er en yderst sjældenhed, at denne artikel anvendes.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) ser det som et tegn på situationens alvor.

- Det er kun tredje gang i historien - og første gang i 30 år - at FN's generalsekretær gør det, skriver Løkke i en kommentar til Ritzau.

- Regeringen bakker fuldt op om generalsekretærens beslutning. Det er afgørende at få FN's Sikkerhedsråd og hele det internationale samfund på banen, så vi kan forhindre en endnu større humanitær krise.

Udenrigsministeren tilføjer, at det er "helt afgørende, at Israel overholder den humanitære folkeret herunder beskyttelse af civile og principperne om distinktion, forsigtighed og proportionalitet".

- Der er behov for pauser i kamphandlingerne så mere nødhjælp kan komme frem til civile og flere gidsler kan blive frigivet, udtaler Løkke.

De Forenede Arabiske Emirater har forud for fredagens møde fremlagt et udkast til en resolution med opfordring til våbenhvile i Gazastriben. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Lignende forslag er tidligere blevet afvist på grund af modstand fra USA.

Guterres skrev onsdag til Sikkerhedsrådet og bad det bruge sin indflydelse til at afværge en humanitær katastrofe i Gazastriben.

Tidligere torsdag oplyste sundhedsministeriet i den Hamas-kontrollerede enklave, at 17.177 mennesker er dræbt i de to måneder, krigen har raset i Gazastriben. Mindst 46.000 andre er såret.

Det er ikke muligt at få tallene bekræftet fra anden side.

/ritzau/