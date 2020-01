Torsdag blev anklagepunkterne i rigsretssagen mod Donald Trump læst op i Senatet. Dermed er sagen åbnet.

Den tredje rigsretssag i USA's historie er officielt blevet indledt.

Det skete torsdag middag lokal tid, da anklagepunkterne i rigsretssagen mod præsident Donald Trump blev læst op i Senatet.

- Donald Trump har demonstreret, at han vil forblive en trussel mod forfatningen, hvis han bliver i embedet. Han har handlet på en måde, der langtfra er i overensstemmelse med retsprincipperne.

Sådan lød det fra demokraten Adam Schiff, der står i spidsen for rigsretssagen.

- Præsidenten kræves stillet for en rigsret, fjernet fra embedet og diskvalificeret fra ethvert tillidshverv i De Forenede Amerikanske Stater, tilføjer Schiff.

Torsdagens begivenheder i Senatet var blot den ceremonielle indledning på sagen.

På tirsdag går det for alvor løs. Når de 100 senatorer vender tilbage fra en lang weekend, skal de således gøre sig klar til måske to uger med anklager for og imod præsidenten. Måske endnu længere tid.

Præsidenten er tiltalt for to forhold: embedsmisbrug og hindring af Kongressens arbejde.

Demokraterne mener, at præsidenten misbrugte sin magt ved at presse Ukraines regering til at iværksætte en undersøgelse af Trumps politiske rival Joe Biden og dennes søn.

Derudover anklager de præsidenten for at have modarbejdet Kongressen i efterforskningen af sagen.

/ritzau/